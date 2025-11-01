ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin yaptığı gibi, ABD’nin de nükleer silah testlerine başlayacağını belirtti ve “Onlar yapıyorsa biz de yapacağız” dedi.

Trump’tan nükleer silah açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer silah testlerine yeniden başlayacaklarını duyurdu. Trump, diğer ülkelerin bu tür testleri gerçekleştirdiğini ve ABD’nin de benzer adımlar atacağını vurguladı.

Trump, nükleer testlerden kastının yer altında nükleer ateşleme testleri olup olmadığı sorusuna net yanıt vermedi. “Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız” ifadelerini kullandı. Başkan, testlerin detayları ve yerini açıklamak istemedi.

Trump, konuşmasında ABD’nin nükleer yeteneklerini güçlendirmeye kararlı olduğunu belirterek, “Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum” dedi. Bu açıklama, ABD’nin uluslararası güvenlik ve nükleer denge politikalarına dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.