"Bizim üçüncü göze ihtiyacımız yok"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 10. toplantısında yaptığı değerlendirmede, "Bizim bir üçüncü göze ihtiyacımız yok. Üçüncü göz burasıdır," dedi. Kurtulmuş, komisyonun, millet adına önemli bir gözlemci ve öncü işlevi gördüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, toplantıya katılan akademisyenlerin görüşlerinin kendisinin sürece dair olumlu bakış açısını pekiştirdiğini söyledi. "Bize özgü bir Türkiye modeli" yaratılması adına önemli fırsatlar ve imkanlar olduğunun altını çizen Kurtulmuş, komisyon üyelerinin, bu süreci başarıyla tamamladıklarında tarihe geçebileceklerini belirtti. "Bu çalışmalar başarılı olmak zorundadır," diyen Kurtulmuş, sürecin kendinden emin bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Toplantıda yapılan tespitlere de değinen Kurtulmuş, tarihi bir jeopolitik kırılmanın yaşandığını ve bölgenin, hatta dünyanın yeniden şekillendiğini belirtti. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorlukları ve düşmanca tavırları farkında olduklarını ifade etti. Ancak, "Akıl akıldan üstündür," diyerek Türkiye’nin birlik, beraberlik ve huzur için daha büyük bir iradeyle çalışacağını söyledi.

Hedef birlik, beraberlik ve huzur

Kurtulmuş, Türkiye'nin, bölgede huzuru tahkim etmek için büyük bir iradeyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti. "İnşallah sonuç alacağız. Burada herhangi bir tereddüde düşmememiz lazım," diyerek, Türkiye’nin bölgedeki hedeflerinin başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

