Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen gençlerle Meclis'te görüştü.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığının "Yazımda Gençlik Var" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli gençleri Gazi Meclis'te misafir ettiklerini duyurdu.

Kurtulmuş, proje kapsamında Ankara'ya gelen gençlerle sohbet ederek, başarıların daim olmasını diledi.

Gençler, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a bir buket çiçek takdim etti.