TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı: "Demokrasiye ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır."

Numan Kurtulmuş: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, saldırıyı "şiddetle kınadığını" ifade etti.

"Demokrasiye ve ortak değerlere aykırıdır"

Numan Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır."

"Adli süreç titizlikle yürütülecek"

Saldırının failleri hakkında yasal sürecin hızla işleyeceğini belirten TBMM Başkanı, "Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum.