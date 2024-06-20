Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Olayın ardından çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan genç, hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak 16-17 yaşlarındaki Ömer T. isimli genç gölette kayboldu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Kaybolan Ömer T.’yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Sualtı dalgıç ekipleri de bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına dahil edildi.

Vatandaşlar endişeli

Olayın şokunu yaşayan Hamidiye Mahallesi sakinleri, yetkililerin çalışmaları hakkında bilgi alırken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.