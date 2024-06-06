16 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, zayıflama sürecinin detaylarını ve yaşadığı zorlukları paylaştı.

Dizide canlandırdığı ‘Alanur’ karakteri için uygun topuklu ayakkabıyı bulmak amacıyla Nişantaşı’nda mağaza mağaza gezen Nurgül Yeşilçay, tam beş mağazaya girip aradığı modeli bulamayınca alışveriş macerasını anlattı. “Alanur çok dar ve çok topuklu giyiyor, bu yüzden benim gibi rahat ve düz ayakkabı takıntısı olan biri için bu oldukça zorlayıcı” diyerek gülümsedi.

"Aç kaldım"

Yeşilçay, 16 kilo vermesinin sırrını açıklarken, bunun pek de kolay olmadığını belirtti. “Bildiğiniz aç kaldım,” diyen ünlü oyuncu, uyguladığı yöntemi şu sözlerle özetledi: “Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok.” Bu disiplinli yaklaşım sayesinde kısa sürede gözle görülür bir değişim yaşadığını ifade eden Yeşilçay, tatlı ve çikolatadan da uzak durduğunu vurguladı.