Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul’u terk ederek doğanın içinde tek katlı bir ev yaptırdığı İzmir’e yerleşti. Ev inşaatını başından sonuna kadar yakından takip etti.

Nurgül Yeşilçay İstanbul’u terk etti

Uzun süredir televizyon ve sinema setlerinden uzak kalan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul’u terk ederek İzmir’e yerleşti. Oyuncu, doğanın içinde tek katlı bir ev yaptırdı.

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan Yeşilçay, evinin inşaat sürecini başından sonuna kadar yakından takip etti. İnşaat alanında çektiği videoları sık sık sosyal medya hesabından paylaşarak, ustaların başında beklediği her aşamayı takip etti.

İlk olarak mutfak tamamlandı

Evin inşaatında ilk tamamlanan alan mutfak oldu. Yeşilçay’ın en çok vakit geçirdiği alan olarak tasarlanan mutfak, büyük bir pencereden bahçeyi görüyor. Siyah tezgahlar ve ahşap renkli oturma alanlarıyla dikkat çekiyor.

Mutfakla birleşik olan salon, devasa bahçeye açılıyor. Bahçenin bir bölümü ise yüzme havuzuna ayrılmış durumda.

Evin ısınması için şömine kullanılırken, duvarlarda geometrik desenli karolar ve dış cephedeki hasır aydınlatmalar ile pencere kenarındaki mavi şeritler dikkat çekiyor.