Uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış olan yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 31’incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı olarak görev alacak. Festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ceylan'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na başkanlık edeceği belirtildi.

Festival tarihleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalde, En İyi Film ödülü 1 milyon 500 bin TL değerinde para ödülü ile sahiplerini bulacak. Festival, sinemaseverleri 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Adana'da buluşturacak.

Bu yılın festivali, Ceylan'ın sanatsal vizyonu ile daha da renkli geçecek. Sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek bu etkinlikte, dikkat çekici projelerin yer alması bekleniyor.