Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ’ın torunu, biyomedikal mühendisliği alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Banu Onaral, hayatını kaybetti. Bilim dünyasının değerli ismi olan Onaral, dedesi Nuri Demirağ gibi Türkiye için büyük katkılarda bulunmuş bir bilim insanıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Banu Onaral Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Banu Onaral kimdir?

Prof. Dr. Banu Onaral, Drexel Üniversitesi'nde H.H. Sun Kürsü Profesörü ve Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Ayrıca, "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" programını kurmuş ve bu alanda Rektör danışmanlığı yapmıştır. Onaral, işlevsel beyin görüntüleme, biyomedikal sinyal işleme ve kompleks sistemler mühendisliği gibi alanlarda önemli akademik çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, birçok doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmış, Ar-Ge laboratuvarları ve merkezleri kurmuştur.

TEKNOFEST’te dedesinin uçağını deneyimlemişti

Prof. Dr. Banu Onaral, dedesi Nuri Demirağ’ın tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul’da deneyimlemişti. Teknoloji tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikte, Onaral, dedesinin mirasını yaşatarak gençlerle buluşmuştu. Onaral, bu deneyiminde 1930’lu yılların İstanbul’unda uçak kullanma hissini sanal ortamda yaşamıştı.

Banu Onaral neden vefat etti?

Prof. Dr. Banu Onaral’ın ölüm nedeni henüz resmi bir açıklama ile duyurulmamıştır. Ancak, biyomedikal mühendisliği alanındaki katkıları, akademik dünyada ve teknoloji alanında büyük yankı uyandırmıştı. Onaral, biyomedikal mühendisliğinde dünyada ilk doktora unvanını alan isimlerden biriydi ve özellikle çevrimsel araştırma ve girişimci teknoloji aktarımı konularındaki liderliği ile tanınıyordu.