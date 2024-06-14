Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi resmen sona erdi. 2020 yılından beri teknik direktörlük görevini sürdüren Terzic, sezon sonunda ayrılma kararı aldı. Bu ayrılık ile Dortmund teknik direktörlüğe Nuri Şahin'i getirdi. Nuri Şahin, 3 senelik sözleşmeye imzayı attı.

Nuri Şahin, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada büyük bir enerji ve tutkuyla çalışacaklarını vurguladı. Başarı için maksimum çaba göstereceklerini ifade etti. İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise yaptığı açıklamada, "Nuri Şahin, geçen sezon takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasına yardımcı oldu. Bir oyuncu ve yardımcı antrenör olarak kendi deneyiminden BVB'nin nasıl faydalandığını ve her şeyden önce başarının nasıl geldiğini biliyor. Doğal otoritesi ile uzmanlığı sayesinde takımımıza çok hakim ve birlikte ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyor. Nuri bizim mutlak güvenimize ve tam desteğimize sahip." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund formasıyla 274 resmi maça çıktı ve bu süreçte 26 gol kaydetti. 2011 yılında BVB ile Almanya şampiyonluğu yaşadı ve 2017'de DFB Kupası'nı kazandı.

2021'den 2023'e kadar Türkiye Süper Lig kulübü Antalyaspor'un takım menajerliğini yaptı. Ocak 2024'te ise Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak geri döndü ve şimdi teknik direktörlük görevini üstlendi.