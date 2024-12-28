Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, arkadaşıyla beraber gittiği Nişantaşı'nda gittiği bir mekânda makarna ve su siparişinden sonra ödediği hesaba isyan etti.

Nurseli İdiz, dün akşam arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gitti.

Sipariş ettiği makarnayı kalitesiz olduğu gerekçesiyle yiyemediğini belirten İdiz, yemek sonrası gelen hesaba tepki gösterdi.

Sipariş ettiği Carbonara adındaki peynirli makarnanın kalitesiz olduğunu söyleyen İdiz, yüksek bulduğu mekânın fiyatlarını ifşa etti.

Instagam'da “Carbonara içinde kaybolara” başlığıyla yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL. Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar.”