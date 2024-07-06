Yangın anı ve müdahale

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi’nde akşam saatlerinde, uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki 33 AUP 970 plakalı akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev aldı. Şoför, yangını fark ederek aracı durdurup hızla araçtan indi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, dorsedeki akaryakıta sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Trafik akışı yeniden sağlandı

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kapalı olan karayolu, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alınması, büyük bir felaketin önüne geçti.