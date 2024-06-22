Son dönemin yükselen değeri yapay zekanın en önemli bileşenlerinden olan çip dünyasında AI gelişimine en hızlı şekilde adapte olan firmalardan biri konumundaki Nvidia, 2026 yılında yeni nesil AI çip platformu Rubin'i piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Computex 2023'te önemli açıklamalar

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Computex ticaret fuarı kapsamında Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde yaptığı ana konuşma sırasında yapay zeka çipleri ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Kaliforniya merkezli şirket, Rubin adını verdiği yeni nesil yapay zeka (AI) çip platformunun 2026 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu yeni platform, güncellenmiş grafik (GPU), merkezi işlemci (CPU) ve ağ çiplerini içeren bir çip ailesini kapsayacak.

Pazarın lideri konumunda

Rubin platformu, Nvidia’nın teknoloji geliştirme stratejisinde AI’ı merkeze koyma planının bir parçası. Şirket, önceki yaklaşık iki yıllık programından hızlanarak, her yıl yeni bir AI çip ailesi çıkarmayı planlıyor. AI çip pazarının yaklaşık %80’ini domine eden Nvidia, AI’deki hızlı gelişmenin hem büyük bir destekçisi hem de faydalanıcısı konumunda.

Rubin platformu ve Versa CPU

Rubin ailesindeki yeni CPU’ya Versa adı verilmiş ve bu CPU, SK Hynix, Micron ve Samsung gibi şirketler tarafından üretilen sonraki nesil yüksek bant genişlikli bellek ile yapay zeka uygulamalarını güçlendirecek. Bu ilerleme, AI yeteneklerini ve performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Nvidia’nın AI hızlandırıcılarını yıllık olarak güncelleme hamlesi, daha güçlü ve verimli AI hesaplama çözümlerine olan artan talebe yanıt olarak görülüyor. Üretken yapay zekanın yükselişiyle birlikte Nvidia, bu teknolojinin kişisel bilgisayarlara ve ötesine genişlemesiyle yeni bir sanayi devrimi olarak görüyor ve bu alanda önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Geleceğe yönelik büyük adımlar

Bu haber, Nvidia’nın gelecek vaat eden teknolojik adımlarını ve yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmeye yönelik planlarını ortaya koyuyor. 2026 yılında Rubin platformunun piyasaya sürülmesiyle birlikte, AI teknolojisinin sınırlarının daha da genişletilmesi ve bu alandaki yeniliklerin hız kazanması bekleniyor.