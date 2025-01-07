Nvidia'nın uzun zamandır beklenen yeni nesil grafik kartı GeForce RTX 5090 hakkında yepyeni detaylar sızdırıldı. Bu yeni kart, performansıyla adeta göz kamaştırıyor. RTX 5090, 32GB GDDR7 video belleği ve 575 watt gibi dudak uçuklatan bir güç tüketimi ile gelecek. Bu özellikler, RTX 5090'ı piyasadaki en güçlü grafik kartları arasına sokmayı vaat ediyor.

Söz konusu sızıntılar, Nvidia'nın "Blackwell" kod adını taşıyan RTX 50 serisinin bir parçası olarak geldi. Bu seri, RTX 40 serisinin piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra kullanıcılarla buluşacak. Yeni seri, özellikle yapay zeka tabanlı iş yükleri için tasarlanmış Tensor çekirdeklerini, DLSS yükseltme, ışın izleme gibi özellikleri ve PCIe 5.0 desteğini barındıracak.

Nvidia'nın yeni nesil grafik canavarı: GeForce RTX 509

İlk kez VideoCardz tarafından duyurulan bilgilere göre, Nvidia'nın AIB ortaklarından Inno3D tarafından tasarlanan iChill X3 RTX 5090, üç fanlı ve bir PC kasasının üç slotundan biraz daha fazlasını kaplayan devasa bir yapıya sahip. Kartın ambalajı, RTX 5070 Ti modelinde beklenenin iki katı olan 32GB GDDR7 video belleği taşıyacak ve 575W'lık enerji ihtiyacı ile RTX 4090'ın 450W'lık güç tüketimini geride bırakacak.

RTX 50 serisi, ayrıca tescilli 16 pinli bir güç konektörü kullanacak ve bu adaptörler Nvidia ve ortakları tarafından temin edilebilecek. RTX 5090'ın yüksek performansının yanı sıra yüksek fiyatı da olacak; beklenen fiyat 1.999 dolar ve üzeri olabilir.

Nvidia'nın bu yeni serisi, RTX 5080 ve 5070 Ti gibi diğer modellerle birlikte 6 Ocak Pazartesi günü CES'te resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni serinin, Nvidia'nın AMD'nin Radeon RX 9000 serisi ve Intel'in Battlemage GPU'ları ile rekabetinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.