ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, hisse fiyatındaki rekor yükselişin ardından 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünya tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.

Yapay zekâ (AI) çipleri pazarında lider konumda bulunan Nvidia, bu yükselişle Microsoft ve Apple’ı da geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı.

Hisseler tarihi zirvede

Nvidia hisseleri, dün ABD borsalarında yüzde 4’ün üzerinde artış göstererek 210,80 dolar seviyesine çıktı. Bu yükselişle şirketin piyasa değeri 5,1 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Nvidia, yalnızca çip sektöründe değil, küresel borsa tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir değerlemeye imza atmış oldu.

Yapay zekâ yatırımları büyümeyi hızlandırdı

Şirketin bu tarihi yükselişinde, yapay zekâ teknolojilerine olan küresel talep belirleyici rol oynadı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin düzenlediği özel etkinlikte, yapay zekâ alanındaki yeni projeleri ve yatırımları duyurdu.

Huang, ABD Enerji Bakanlığı ile iş birliği kapsamında 7 adet yapay zekâ süper bilgisayarı inşa edeceklerini açıkladı. Ayrıca, yapay zekâ çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklentisi bulunduğunu belirtti.

Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım

Nvidia, büyüme stratejisini güçlendirmek için Finlandiyalı teknoloji devi Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket ayrıca Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi dev firmalarla da yeni iş birliği anlaşmaları imzaladı. Bu ortaklıklar, Nvidia’nın hem yazılım hem donanım ekosistemini güçlendirerek AI temelli teknolojilerde küresel hakimiyetini artırıyor.

Piyasa değeri her yıl katlandı

Yapay zekâ çiplerine artan talep, Nvidia’nın değerini olağanüstü hızla artırdı:

2023 Şubat: 2 trilyon dolar

2024 Haziran: 3 trilyon dolar

2024 Temmuz: 4 trilyon dolar

2025 Ekim: 5 trilyon dolar

Bu performansla Nvidia, yalnızca 2 yıl içinde değerini neredeyse üç katına çıkarmış oldu.

Microsoft ve Apple geride kaldı

Nvidia’nın ardından dünya genelinde en yüksek piyasa değerine sahip şirketler sırasıyla:

Microsoft: 4,03 trilyon dolar

Apple: 4 trilyon dolar

Uzmanlara göre, yapay zekâ yatırımlarının sürdüğü bu dönemde Nvidia’nın “teknoloji çağının yeni lideri” olarak konumunu uzun süre koruması bekleniyor.