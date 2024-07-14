Cumhuriyetçi Parti'nin eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, bir miting sırasında suikast girişimine maruz kaldı. Olay sırasında Trump'ın yakınından geçen ve suikastı gerçekleştiren 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un silahından çıkan kurşun, New York Times fotoğrafçısı Doug Mills tarafından görüntülendi.

Mills'in çektiği fotoğraf, Trump'ın güvenlik detayları tarafından korunurken, olay yerindeki karmaşayı ve suikast girişimini net bir şekilde yansıtıyor. Suikast girişimi sonrası Crooks, güvenlik güçleri tarafından olay yerinde öldürüldü.

Trump'a yönelik bu suikast girişimi, ABD'de büyük bir güvenlik endişesi yaratırken, olayın detayları ve Crooks'un motivasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Trump'a yapılan saldırının siyasi ve güvenlik boyutları ülke çapında geniş yankı uyandırmış durumda.

Doug Mills'in fotoğrafı, olayın hemen ardından medya ve kamuoyunda büyük ilgi gördü. Trump'ın sağlık durumu iyi olduğu ve saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.