İhale bilgileri

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” uygulanacak. İhalede satışa sunulacak taşınmaz malların detayları şu şekilde:

5, 6, 7 ve 9 Numaralı Bağımsız Bölümler: Tahmin Edilen Bedel: 2.000.000,00 TL Geçici Teminat Bedeli: 60.000,00 TL

18 Numaralı Bağımsız Bölüm: Tahmin Edilen Bedel: 1.500.000,00 TL Geçici Teminat Bedeli: 45.000,00 TL



Şartname ve geçici teminat

İhaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Karaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 2.500,00 TL karşılığında temin edebilirler. Geçici teminat bedeli, en geç 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar Belediyenin veznesine veya banka hesabına yatırılmalıdır.

Bu ihale, Karaman Belediyesi'nin taşınmaz mülklerini yeniden değerlendirmesi ve fon sağlama stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. İlgilenen yatırımcılar ve alıcılar, belirtilen tarihte ihale sürecine katılmak için hazırlık yapabilirler.