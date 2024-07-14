NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve mavi yıldızlarla süslenmiş iç içe geçmiş Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 galaksilerini çarpıcı bir şekilde görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 olarak bilinen galaksilerin birbirine geçmiş görüntülerini sağladı. Bu galaksiler, mavi yıldızların parlaklığı ve gaz bulutlarının etrafındaki görünümleriyle dikkat çekiyor.

NASA'nın açıklamalarına göre, Penguen ve Yumurta galaksileri milyonlarca yıldır etkileşim halinde bulunuyor. Bu etkileşim, ilerleyen süreçte bu galaksilerin birleşerek tek bir büyük galaksi haline geleceğini gösteriyor. Benzer bir sürecin Samanyolu ve Andromeda galaksileri için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta yer alarak evrenin derinliklerine dair benzersiz gözlemler yapmaktadır. 25 Aralık 2021'de fırlatılan teleskop, uzayın en büyük gözlemevi olarak kabul edilmekte ve yeni keşifler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tam renkli fotoğrafları, 12 Temmuz 2022'de NASA tarafından yayımlanmıştı. Bu fotoğraflar, teleskobun teknik kapasitesini ve uzayın derinliklerindeki muhteşem manzaraları nasıl ortaya çıkardığını gösteren önemli bir kilometre taşı olmuştur.