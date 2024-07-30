İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanlarına yönelik maaş artışıyla ilgili yeni bir adım attı. Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik zamın ardından Temmuz 2024 itibariyle çalışanların maaşlarına yüzde 25 oranında ara zam yapıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), ekonomik şartlara uyum sağlama ve çalışanların yaşam standartlarını koruma amacıyla yüzde 25 ara zam kararı aldı. Bu zam kararı, çalışan memnuniyetini artırmak ve motivasyonu yükseltmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik zamın ardından yapılan bu ara zam kararı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy'un çalışanlarla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında duyuruldu. Ersoy, bu zam kararının şirketin çalışanlarına olan değerini ve onların refahını önemsediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

MAHB yetkilileri, havalimanı işletmesinin Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olması nedeniyle çalışanların katkılarını takdir ettiklerini ve bu zamla birlikte ekonomik koşullara uyum sağlayarak çalışanlarının güvenlik ve refahını en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini ifade etti.