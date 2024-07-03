O Şehirde Insanlar Sıcaktan Dışarı Çıkamıyor

Diyarbakır'da artan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlar ve sokaklar sessizliğe büründü.

Tarihi mekanlar boş kaldı

Normal günlerde yoğun ilgi gören tarihi alanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle neredeyse boş kaldı. Vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kimi gölge alanlarda serinlemeye çalışırken, kimisi ise evinde kalmayı tercih ediyor.

Çocuklar Anzele suyunda serinliyor

Sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Bursa'dan ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gezmeye gelen Suphi Önal, sıcak havaya rağmen kentin tarihi mekanlarını gezmeyi tercih ettiğini belirtti. Önal, "Diyarbakır'a ilk gelişim. Sıcak hava gezmeye engel değil, bu tarihi şehir mutlaka görülmeli" dedi.

"Anzele'nin suyu çok soğuk ve güzel"

Arkadaşlarıyla birlikte Anzele Suyuna giren Muhammed Okçu ise, "Anzele'nin suyu çok soğuk ve güzel. Diyarbakır'da havalar çok sıcak, serinlemek için buraya geliyoruz" dedi.