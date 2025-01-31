Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin uzun bir aranın sonunda geri dönmesi bekleniyor. 2025 sezonu için çekimler devam ederken, yarışmanın yayın tarihi ise yaklaşıyor. TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan yarışmanın normal sezonu heyecanla bekleniyor. Başvuru reklamlarının da yayınlandığı dönemde, programın yakında başlayacağı duyuruldu.

Yeni sezonda kimler jüri üyesi olacak?

O Ses Türkiye 2025 sezonunun jüri üyeleri de açıklandı. Bu sezon, birbirinden yetenekli seslerin yarışacağı programda, Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin jüri koltuğunda yer alacak. Bu isimler, yeni sezonda yarışmacıları değerlendirecek ve seslerin yarışmasına yön verecek.