Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025 sezonu için geri sayım başladı! Yarışmanın 8 Şubat 2025 tarihinde ekranlara gelecek ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacağı duyuruldu. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı O Ses Türkiye 2025 sezonunun ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni jüri, yeni heyecan

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgiyle izlenen O Ses Türkiye, yeni sezonda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'yi jüri koltuğunda ağırlayacak. Bu sezon, birbirinden yetenekli yarışmacılar ve eğlenceli anlar seyircileri bekliyor.

Melike Şahin'in yarışma heyecanı

Yarışma hakkındaki heyecanını paylaşan Melike Şahin, "İnanılmaz, hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Şimdi tabi ben en acemileri olduğum için bir süre 'nasıl olacak?' diye panikledim. Ama Hadise, Gökhan ve Beyazıt o kadar tatlı ve yardımcı ki. Sürekli bir destek halindeyiz birbirimize," dedi. Yarışmadaki sürecin çok eğlenceli geçtiğini belirten Şahin, ilerleyen bölümlerde daha fazla ısınacağını da söyledi. "Tatlı kapışmalar da oluyor. Ben tabii tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akacağım gibi hissediyorum," diyerek izleyicilere ipucu verdi.

Melike Şahin'in şaşkınlığı

Melike Şahin, O Ses Türkiye teklifini aldığında yaşadığı şaşkınlığı şu şekilde aktardı: "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka?' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'Ya neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama."