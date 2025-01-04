Son dönemin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde yaşanan eleştiriler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Güngör, performansı eleştirilen tek isim olmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

"Antipatik olduğumu düşünüyorlarsa..."

Hadise'nin Güngör’e kötü yorumlar yapmasının ardından, ünlü oyuncu, “Bilmiyorum öyle mi geliyor? Antipatik olduğumu düşünüyorlarsa... Belki dizideki karakterimden dolayıdır” diyerek açıklama yaptı. Güngör, eleştirilerin kendisini rahatsız etmediğini ve müziğin keyifli bir şey olduğunu söyledi.

Hayranlarından tepkiler yağdı

Güngör’ün bu açıklamaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları ünlü oyuncuya destek çıktı. Tepkili yorumlar arasında, “Suratına baka baka antipatik misiniz denmez” ve “Neden herkes bu kadar üstüne gidiyor anlamıyorum” gibi ifadeler dikkat çekti.