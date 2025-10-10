Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla sermayesini yüzde 200 oranında bedelli olarak artıracağını duyurdu.

Şirketin mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 160 milyon TL artırılarak 240 milyon TL’ye çıkarılacak.

Sermaye artırımının amacı

Orçay Yönetim Kurulu, söz konusu sermaye artırımının, öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredi yükünün azaltılması ve yaş çay alım finansmanının sağlanması amacıyla yapılacağını bildirdi.

Artırılacak sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının korunacağı, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerden 15 gün süreyle kullandırılacağı ifade edildi.

SPK başvurusu yapılacak

Şirket, sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde gerekli başvuruların yapılacağını belirtti.

Artırım süreci kapsamında Orçay, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlemleri yürütecek.

Artırılan fonun kullanımı

KAP açıklamasında, sermaye artırımından elde edilecek fonların, yatırımların finansmanı ve kredilerin azaltılması yönünde değerlendirileceği ifade edildi.