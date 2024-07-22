Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., yurtdışında faaliyet gösteren internet üzerinden kumar hizmeti sunan firmaların ülkede yasaklandığını duyurdu. Marcos Jr., bu firmaların suç örgütleriyle bağlantılı olduğuna ve çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna işaret ederek, ülkesindeki bu tür firmalara karşı sert bir mücadele başlatıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Marcos Jr. açıklama yaptı

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığı bilgilere göre, Devlet Başkanı Marcos Jr. yaptığı açıklamada, internet üzerinden kumar hizmeti veren firmaların çoğunlukla Çin ana karasındaki müşterilere hizmet sunduğunu ifade etti. Bu firmaların dolandırıcılık, kara para aklama, fuhuş, insan kaçakçılığı, işkence ve cinayet gibi suçlarla ilişkilendirildiğini vurgulayan Marcos Jr., bu firmaların Filipinler dışındaki pazarlarda faaliyet göstermesinin yasaklandığını duyurdu.

Makamlara talimat verildi

Marcos Jr., yasağın getirdiği olumsuz etkilerden etkilenen sektör çalışanlarına yardım edilmesi için ilgili makamlara talimat verdi. Filipinler'de internet üzerinden kumar hizmeti sunan bir firmada zorla çalıştırılan 40'tan fazla yabancı uyruklu kişinin 17 Eylül 2022 tarihinde kurtarıldığına dikkat çeken Başkan, bu tür firmaların ülkedeki insan hakları ihlalleri ve suçlara karışma oranını azaltmayı amaçladıklarını belirtti.