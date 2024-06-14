Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak 15 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu yasak kararı alındı.

Kamp ve piknik yasakları

Valilik açıklamasına göre, Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında kamp ve piknik yapılması yasaklandı. Ayrıca, her türlü ateş yakılması da kesinlikle yasaklandı.

Yüksek yangın riski ve önlemler

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın imzasıyla yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler çerçevesinde, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve artan insan hareketliliği nedeniyle orman yangını riskinin yükseleceği belirtildi. Özellikle anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi gibi sebeplerin yangınlara yol açtığı ifade edildi.

Ek güvenlik ve denetim tedbirleri

Yasak kapsamında, ormanlık alanlara yakın düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı da yasaklandı. Ayrıca, orman yangınlarını önlemek için orman idaresi görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin devriyeleri artırıldı, izleme ve gözlem faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Vatandaşlara bilinçlendirme ve iletişim

Valilik, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin hızla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesini hedefliyor. İlgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve muhtarlıklar bu konuda aktif rol alacak.