Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EIASME) tarafından Tek Pazar Programı (SMP COSME) kapsamında desteklenmeye hak kazanan Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenmeler (OASIS) Projesi Türkiye’den İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), Ege İhracatçı Birlikleri; İspanya’dan Centro Tecnológico Nacional de la Conserva – CTNC (Ulusal Gıda ve Konserve Teknoloji Merkezi) ve Camara De Comercio e Industria Italiana Para Espana – CCIS (İspanya İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası), İtalya’dan CIHAEM Bari (Akdeniz Tarım Bilimleri Enstitüsü, Bari) ve Unioncamere Puglia (Puglia Bölgesi Odalar Birliği) ortaklığındaki konsorsiyum iş birliği ile yürütülüyor. 132 yıldır, tarım alanında üreticiyi ve sektörü kalkındıracak her adımın, her çalışmanın yanında olmaya devam ettiklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Işınsu Kestelli proje hakkında şunları söyledi: “Zeytin ve zeytinyağı sektörü ülkemiz ekonomisi ve dış ticareti açısından büyük önem taşıyor. Ancak mevcut katkısına nazaran çok daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sektörden çok daha fazla katma değer elde edebileceğimizi biliyoruz. Zeytin ağacı sayısını, verim ve kaliteyi arttırmanın yanında, buna paralel olarak dünya pazarındaki konumu ile rekabet gücünün arttırılması hususu en hayati konular. Biz de bu projemiz ile özellikle sektördeki KOBİ’lerimizi güçlendirerek üretimde katma değer artışının sağlanması, güçlü bir tedarik zinciri ağının kurulması, daha rekabetçi bir pazar yeri inşası amacıyla yola çıktık. Günümüzde artık sadece ürünlerin değil, tedarik zincirleri ve değer zincirlerinin de rekabet ettiğinin altını çizen Kestelli, “Bu zincirlerin yönetişiminde başarı yakalayan ülkeler piyasada güçleniyor. Bu nedenle mutlaka orta ve uzun vadede zeytin ve

zeytinyağı sektörüne etkin politika önerileri geliştirilip hayata geçmesi gerekiyor” dedi.



Projenin hedefleri



Ülkemizde COSME Programı’nın ulusal koordinasyonu KOSGEB sorumluğunda olup, OASIS projesinin genel hedefi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendirmeye odaklanarak daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir Avrupa tarım-gıda sektörü oluşturmaktır.

Proje, zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedari zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek ve kaynakları verimli kullanan teknolojileri destekleyerek, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyor.

Üretim süreci boyunca atık azaltma ve kaynak kullanımının optimizasyonuna odaklanarak, bu proje nihayetinde gıda tedarik zincirini güçlendirmek, üretim maliyetlerini azaltmak ve hem işletmeler hem de tüketiciler için rekabetçi bir pazar yeri oluşturmak hedefleniyor.

Proje hedef grubunu ise her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere, zeytincilik alanında faaliyet gösteren toplamda 150 KOBİ oluşturuyor. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler Proje kapsamında hedef gruba yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler arasında, daha önceden uygulanıp tamamlanan 10 iyi uygulama örneğinin araştırılarak KOBİ’lere örnek yol haritası olarak sunulması, 150 KOBİ’ye çeşitli temalarda 15 farklı eğitim düzenlenmesi, gıda israfını önlemek ve verimli kaynak kullanımını arttırmak amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi, yeni teknolojilerin kullanımının adaptasyonunu sağlamak ve bu alanda yeni stratejiler geliştirerek üretim sevkiyat maliyetlerini düşürecek daha rekabetçi ve dirençli bir pazar ortamı yaratmak bulunuyor. Bu proje, KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirileceği ağların kurulması perspektifi ile proje ülkeleri ve bölge açısından önem taşıyor. 16 Mayıs 2024 tarihinde başlayan, 36 ay sürecek ve toplam 997,764 avro bütçeye sahip proje, yüzde 90 oranında hibe almaya da hak kazanmıştır.