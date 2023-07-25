Massachusetts Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, eyaletin Martha’s Vineyard adasında kürek sörfü yapmak için gittiği gölette kaybolan 45 yaşındaki Tafari Campbell’in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.



Açıklamaya göre, 23 Temmuz yerel saatle 19:46 civarında Edgartown göletinde suya dalıp bir daha yüzeye çıkmayan bir erkek kürek sörfçüsü için polise ve itfaiye birimlerine ihbar yapıldı. Gelen ihbar sonrası çok sayıda kurumun desteği ile geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gece birkaç saat süren arama çalışmalarının ardından kayıp sörfçünün bulunamaması nedeniyle müdahale ekiplerinin yeniden teçhizatlanmasına ve sonraki adımları değerlendirmesine imkan sağlamak için ara verilen kurtarma operasyonu tekrar başlatıldı. Arama çalışmalarında dalgıçlar, yandan taramalı sonar kullanan tekne ekipleri gibi deniz unsurlarının yanı sıra havadan destek için helikopter ekipleri de yer aldı.

Yerel saatle sabah 10:00 civarı yandan taramalı sonar kullanan tekne yardımıyla kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta ve 2,4 metre derinlikte sörfçünün yeri tespit edildi. Sörfçünün cansız bedenine ulaşılarak göletten çıkarıldı. Kayıp sörfçünün kimliği 45 yaşındaki Tafari Campbell olarak açıklandı.



Campbell’in eski ABD Başkanı Barack Obama için çalıştığı, Martha’s Vineyard’ı ziyaret etmekte olduğu ve Barack ve Michelle Obama’nın olay sırasında göletin yakınlarında yer alan konutlarında bulunmadığı belirtildi.