Obezite, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin etkilediği ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan bir durumdur. Vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi pek çok hastalığın riskini artırabilir.

Beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleri obezitenin yönetiminde önemli rol oynar, ancak bazı durumlarda daha etkili tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda, genetik tedavilerin obezitenin tedavisinde potansiyel sunabileceği umut verici gelişmeler yaşanmaktadır.

Biyoteknoloji şirketi Wave Life Sciences, fareler üzerinde yaptığı çalışmalarda, INHBE genini devre dışı bırakarak kas kaybı olmadan iç organlardaki yağın %56 oranında azaldığını göstermiştir. Şirket, gelecek yıl aşırı kilolu ve sağlıklı insanlarla klinik deneylere başlamayı planlamaktadır. Başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda, INHBE geninin devre dışı bırakılması yöntemi obezite tedavisinde insanlar üzerinde de denenmeye başlanabilir.

Çalışmalar devam ediyor

Geçen yıl yapılan bir çalışmada ise ex vivo gen terapisi ile obezite ve diyabetin tedavi edilmesi yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde, hücreler vücuttan alınarak genetik olarak değiştirilip tekrar vücuda yerleştirilmiştir. Bu teknik sayesinde farelerde obezitenin ve glukoz intoleransının düşmesi sağlanmıştır. Şu anda bu yöntemin insanlar üzerinde uygulanabilirliği için çalışmalar devam etmektedir. Ancak uzmanlar, mevcut teknolojilerin sadece belirli genleri hedef alabildiğini ve bu nedenle tüm obezite hastalarında etkili olmayabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, yüksek maliyetler, istenmeyen genetik etkilerin oluşma riski ve genomik düzenlemenin etik sorunları da gen tedavilerinin yaygın kullanımı önündeki engeller olarak öne çıkmaktadır.

Obeziteyle mücadelede gen tedavilerinin potansiyelini keşfetmek, gelecekte daha etkili ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.