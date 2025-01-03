Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, 2025 yılı için kira artış oranlarını merakla bekliyordu. Sonunda beklenen açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 enflasyon verilerini yayımladı, Ocak 2025 için kira artış oranını belirledi.

2025 yılı Ocak ayında konut ve işyeri kira artışları, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. Peki, bu artış kira bedellerine nasıl yansıyacak?

Kira artış oranı netleşti

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak belirlenirken, aylık artış ise yüzde 1,03 oldu. Ancak, kira artışları yıllık enflasyon verisinin ötesinde, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Aralık 2024 itibarıyla, TÜFE 12 aylık ortalaması yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

Konut ve işyeri kiralarındaki artış oranı, bir önceki yılın aynı dönemindeki enflasyon verileriyle belirleniyor. Aralık 2024'te açıklanan verilerle, 2025 yılı Ocak ayında kira artış oranı yüzde 58,51 olarak kesinleşti. Bu oran, ev sahiplerinin kira bedellerini yeniden belirlerken ve kiracılarla yeni sözleşmeler yaparken dikkate alacakları temel parametreyi oluşturuyor.

Ocak 2025 kira artışı nasıl hesaplanacak?

Kira artışı, mevcut kira bedeline yüzde 58,51'lik bir oran eklenerek hesaplanacak.

Örnek Kira Artışı Hesaplaması

Mevcut Kira: 10.000 TL

10.000 TL Kira Artış Oranı: yüzde 58,51

yüzde 58,51 Kira Zammı : 10.000 TL × 58,51 (yüzde) = 5.851 TL

10.000 TL × 58,51 (yüzde) = 5.851 TL Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 5.851 TL = 15.851 TL

Bu durumda, 10.000 TL olan bir kirada, kiracının Ocak ayında ödeyeceği yeni kira bedeli 15.851 TL olacak.