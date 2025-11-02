Altın 2025’in kazandıranı oldu. Yılın başında gram altın alan yatırımcı, Ekim sonu itibarıyla yüzde 81,4 getiri elde etti. Türkiye gazetesi ekonomi yazarı, 2025’in ilk 10 ayında yatırım araçlarının performansını karşılaştırdı. Sonuçlara göre, altın açık ara farkla kazandırırken, dolar ve borsa enflasyona karşı değer kaybetti.

Altın zirvede: Yüzde 81 getiri

Ekim ayı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yatırım araçlarının 2025’in 10 aylık performansları belli oldu.

Buna göre:

Gram altın: %81,40

Para piyasası fonları: %43,35

Borçlanma araçları fonları: %35,32

Avro: %32,62

Dolar: %19,01

Borsa (BIST 100): %11,61

Altın böylece tüm yatırım araçlarını geride bırakarak yılın lideri oldu.

Küresel destek etkili oldu

Altının 2025 yılı performansında, küresel faktörlerin etkisi büyük oldu. Ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, dolar endeksindeki gerileme ve merkez bankalarının alımları altın fiyatlarını destekledi.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri de ons altını rekor seviyelere taşıdı.

Yılbaşından bu yana ons altın yüzde 52,5 yükselirken, gram altın TL bazında rekor üstüne rekor kırdı.

TL yatırım araçları da kazandırdı

Türk lirası bazlı “risksiz” enstrümanları temsil eden para piyasası fonları, 2025’in ikinci en yüksek getirisini sağladı. TL mevduat ve gecelik repo işlemleriyle benzer performans gösteren bu fonlar, yatırımcıların güvenli limanı oldu.

Ağırlıklı olarak devlet tahvillerine yatırım yapan borçlanma araçları fonları ise üçüncü sırada yer aldı.

Avro sürpriz yaptı, dolar geride kaldı

Dolar endeksinin bu yıl yaklaşık %10 gerilemesi ve EUR/USD paritesindeki %11,4’lük artış, avroyu öne çıkardı. İç piyasada avro, %32,6 artış göstererek yatırımcısını sevindirdi.

Dolar ise hem TL’nin yüksek getirisi hem de küresel zayıflık nedeniyle %19’luk sınırlı bir primle beşinci sırada kaldı.

Borsa yatırımcısı beklediğini bulamadı

2025’te borsa son sırada kaldı. BIST 100 endeksi, yılın 10 aylık döneminde sadece %11,6 yükselerek yatırımcısına reel getiri sağlayamadı.

Ancak BIST 30’daki bazı büyük hisseler dikkat çekti:

ASELS: %180

ENKAI: %68

TUPRS: %53

EKGYO: %52

TOASO: %38

Enflasyon karşısında tablo

Eylül 2025 itibarıyla TÜFE %25,43 olarak açıklanmıştı. Ekim verisinin ardından bu oranın %28–29 aralığına yükselmesi bekleniyor.

Bu durumda, altın ve TL bazlı fonlar enflasyonu yenerken, dolar ve borsa reel kayıpta kalmış görünüyor.

Uzman yorumu

Ekonomi yazarı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Altının 2025’teki yükselişi hem küresel merkez bankalarının alımlarından hem de jeopolitik risklerden beslendi. Yıl sonuna kadar yatay ama güçlü bir seyir beklenebilir.”

