Enflasyondan doğan 15,75'lik artışın yansıtıldığı zamlı emekli aylıkları hesaplara yatmaya başladı.

Emekli aylıklarında ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik artış yapıldı. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Aylıklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı.

Emekli maaşlarının hesaplara yatma tarihine bakıldığında ise SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında aylıklarını alıyor.

14 bin 469 liralık en düşük emekli ücretinin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor

Öte yandan en düşük emekli ücretinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı ocak ayından itibaren 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete'de yayımlanacak düzenleme yetişmezse farklar şubat ayında hesaplara yatırılacak.