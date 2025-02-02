İstanbul’da ocak ayında en çok zamlanan ürün, diş muayenesi oldu. Yüzde 66,77’lik artış, birçok vatandaşı diş ağrısına katlanmaya zorladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Diş muayenesi fiyatı, sağlık harcamaları arasında zirveye yerleşti

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde, ocak ayında sağlık harcamaları kategorisinde en dikkat çeken artış, diş muayenesinde yaşandı. Fiyatı yüzde 66,77 oranında artan diş muayenesi, ocak ayının zam şampiyonu olarak kaydedildi. Bu artış, özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan vatandaşları zorluyor.

Ulaşım ve gıda harcamalarında önemli artışlar

Ocak ayında, ulaşım ve gıda harcamalarında da dikkat çeken artışlar yaşandı. Ulaşım grubunda, köprü-otoyol ve tünel geçiş ücretleri yüzde 43,89 artarken, şehir içi ulaşım harcamaları da yüzde 35,58 oranında yükseldi. Gıda ürünleri arasında ekmek fiyatı yüzde 15,24 arttı. Ayrıca, yeşil soğan ve salatalık gibi ürünlerin fiyatları da sırasıyla yüzde 32,61 ve yüzde 29,36 oranında arttı.

Kabak fiyatı yüzde 23,47 düşerek en çok ucuzlayan ürün oldu

İstanbul’da fiyatı en çok azalan ürün ise kabak oldu. Ocak ayında yüzde 23,47 oranında ucuzlayan kabak, gıda grubundaki fiyat düşüşleri arasında zirveye oturdu. Karnabahar da yüzde 19’luk düşüşle fiyatı en çok azalan ürünler arasında yer aldı.

İTO'nun verilerine göre, kabak dışında fiyatı düşen diğer ürünler arasında zeytinyağı, kadın ve erkek kazağı gibi giyim ürünleri de bulunuyor. Ayrıca, ev eşyası grubunda ise ütü fiyatı yüzde 6,90 oranında azaldı.