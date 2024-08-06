Vatandaşların taleplerine kısa sürede dönüş sağlayan ekipler, Ocaklı Mahallesi’nde yıllardır su baskınları nedeniyle deforme olan ve vatandaşın çilesi haline gelen yolu yeniledi. İlçe Merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında, eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Ocaklı mahallesinde Mersinkırı Mevkiinde gerçekleştirdiği çalışma ile etkili sağanak yağışlar sonrasında oluşan taşkınların önünü de kesmiş oldu. Dolgusu yapılarak yükseltilen yol üzerine 1000 metre karelik parke taşı döşemesi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ocaklı Behçet Gülbayı “Yoğun sağanak yağışlarda oluşan sellerden ve DSİ’nin yaptığı çalışmalardan dolayı yollarımız deforme olmuştu. Yoğun kullanılan bu yollarımız ile ilgili talebimizi belediye başkanımıza bildirmiştik. Sağ olsun bizi bu konuda çok bekletmeden yol yenileme çalışmalarını mahallemizde başlatıldı. Yenilenen bu yol sayesinde bize en iyi hizmeti sağladılar. Yolumuz çok güzel oldu. Ertuğrul Tetik Başkanıma ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemde güzel hizmetlerinizin devamını diliyorum“ dedi.