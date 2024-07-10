İSTANBUL (AA) - Odeabank, ticari müşterilerine özel hazırladığı "Yeşil Mevduat" ürününü devreye aldı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Dünya Varmış, Güzel Bir Gelecek Gibisi Yokmuş" mottosuyla sürdürülebilirlik yatırımlarına devam eden Odeabank, yeşil kalkınmaya destek olmak için yenilikçi finansal çözümlerini çeşitlendirdi.

Banka, "Erişilebilir ve Temiz Enerji ve İklim Eylemi Küresel Kalkınma Amaçları" doğrultusunda "Yeşil Mevduat" ürününü devreye aldı. Ürünle Türkiye'nin ve dünyanın yeşil dönüşümüne verdiği desteği artıran banka, ticari müşterilerinin mevduatlarına da değer katıyor.

Odeabank, ayrıca ticari firmalara, yenilenebilir enerji yatırımları için "Yeşil Dönüşüm Kredisi" ile uygun koşullu finansman desteği de sunuyor. Banka ürün çerçevesinde İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yaparak "Yeşil Dönüşüm Paketi" ile enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen ihracatçı firmalara, İGE kefaletiyle finansman sağlıyor.

- "Müşterilerimizin mevduatlarına rekabetçi oranlarla değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, sürdürülebilir kalkınmanın ana stratejik odakları olduklarını belirterek, tüm ürün yelpazelerini sürdürülebilirlik prensiplerine uyumlu hale getirmek için yeniden yapılandırdıklarını aktardı.

Daha önce ticari müşterilerine kendi kaynaklarıyla yeşil kredi vermeye başladıklarını ve İGE ile de bu kapsamda işbirliği yaptıklarını anımsatan Öncü, şunları kaydetti:



"En yeni ürünümüz olan Yeşil Mevduat ile de yeşil dönüşüme desteğimizi artırmayı planlıyoruz. Yeşil mevduat, ticari müşterilerimizin yalnızca yatırımlarıyla değil tasarruflarıyla da ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayabilmeleri için geliştirilmiş bir ürün. Hem müşterilerimizin mevduatlarına rekabetçi oranlarla değer katıyor, hem de elde ettiğimiz fonun tamamını yeşil ve sürdürülebilir yatırımlar için kullanmayı taahhüt ediyoruz."

Öncü, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle tüm bankacılık operasyonlarını gözden geçirdiklerinin kaydederek, bankanın kurulduğundan beri enerji verimliliği üzerine çalıştığını belirtti.

Başta kadın girişimciler olmak üzere, ihracatçıların desteklenmesi gibi pek çok projeye de imza attıklarını aktaran Öncü, "Sürdürülebilir büyüme odağında, müşterilerimize çok çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Doğa dostu finansmanın yaygınlaşması için müşterilerimizin de taleplerini dikkate alarak, yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.