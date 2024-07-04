İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve teknik ekibi, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ı ziyaret ederek devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi. Rahmanlar Barajı, atıksu arıtma tesisleri ve yağmur suyu toplama hattı projeleri değerlendirildi.

İZSU heyeti Ödemiş'te

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcıları Atilla Hakan Özel ve Serdar Sadi ile birlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Rahmanlar Barajı’ndan içme suyu temini ve baraj havzasının korunması, Yolüstü ve Gölcük atıksu arıtma tesisi projelerinin son durumu, şehir merkezindeki yağmur suyu toplama hattı yatırımları ve kış mevsimi öncesi dere temizliği çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Sahada detaylı inceleme

Başkan Turan ve İZSU heyeti, Rahmanlar Barajı havzası, TOKİ konutları paket arıtma tesisi ve tarihi Birgi’deki kanalizasyon hattı yatırımlarını sahada inceledi. Kaymakçı’da da kanalizasyon altyapısı konusunda incelemeler yapılması kararlaştırıldı.

Yatırımlar ve iş birliği

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İZSU'nun yatırımlarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Turan, "İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibi ile sahada yaptığımız incelemeler, sorunların yerinde tespiti ve çözüm geliştirilmesi açısından çok verimli geçti" dedi. Ayrıca, Ödemiş’in tarihi ve turistik dokusuna uygun şekilde yolların yenileneceğini, içme suyu ana borularının yenilenerek arızaların en aza indirileceğini ve TOKİ’deki atıksuların arıtma tesisine ulaştırılacağını vurguladı.

Geniş kapsamlı planlama

Kaymakçı’da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan kanalizasyon yenilenmesi için geniş kapsamlı bir planlama yapıldığını belirten Turan, "Kaymakçı’daki kanalizasyon altyapısının kapasitesinin artırılması ve kontrolsüz bırakılan cezaevi atıksularının sisteme dahil edilmesi sağlanacak" dedi. Kaymakçı’nın içme suyu ve atıksu altyapısının iyileştirilmesi için de çalışmalar yapılacağını ekledi.

Başkan Turan, İZSU heyetine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ederek, "Ödemiş’te uyum içerisinde yatırımlar halkımızın hizmetine sunulacak" dedi. Yatırımların şehre katkıları ve detayları hakkında bilgi verdi.