Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, mevsimin en sıcak günlerinde yüksek tempoyla sürdürülen sıcak asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yoğun çalışmalar sürüyor

Ödemiş’te farklı kurumların altyapı çalışmaları, yoğun kullanım ve hava koşullarından kaynaklanan yıpranmalar nedeniyle yolların bakım ve onarımı hız kesmeden devam ediyor. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen bu çalışmalar, ana arterlerden başlayarak Türkmen Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yollarda sıcak asfalt yaması yapılmasını kapsıyor.

Sahada inceleme

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Başkan Yardımcıları M. Cumhur Şener ve Metin Kıral ile birlikte sahada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Barbaros Caddesi’nde devam eden kilit parke taş kaldırım düzenlemelerini de kontrol eden Turan, Kuvvetli Mahalle Muhtarı Şenol Kiremit ve vatandaşlarla sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği

Başkan Mustafa Turan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, “Sıcak yaz mevsiminde zamanı ve imkanları en verimli şekilde değerlendirmek üzere tüm ekiplerimizle sahadayız. Yıpranmış yollarımızın bir an önce onarılması, hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıların en aza indirilmesi için planlı şekilde ilerliyoruz. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Yaşanılabilir bir şehir için omuz omuza"

Türkmen Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan tüm sokaklarda ve caddelerde program dahilinde onarımların süreceğini belirten Turan, “İhtiyaç duyulan her noktada hayatı kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak üzere mevsim koşullarına uygun çalışma saatlerinde sahada olacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve ilgililere ilçemiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara verdikleri destekler için teşekkür ederiz. Yaşanılabilir bir şehir için omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.