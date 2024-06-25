Son günlerde yaşanan hava sıcaklıklarının artması nedeniyle çalışanların sağlığını göz önünde bulunduran Ödemiş Belediyesi, Park ve Bahçeler ile Temizlik işleri müdürlüğü personelinin mesai saatlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre 26 Haziran Çarşamba gününden itibaren ilgili personel 06:00-14:00 saatleri arasında çalışacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Turan; Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz. Afad’dan da gerekli uyarılar geliyor. Bu durumları göz önünde bulundurarak dışarıda çalışan personelimizin mesai saatlerinde düzenleme yaptık. Yapılan bu düzenleme ile çalışanlarımızın sıcağa maruz kalmadan çalışmalarını yapacak. Ödemiş merkezde 155 park ve 479 bin metrekare yeşil alanımız var. Parkların ve yeşil alanların bakımı, sulaması, temizliği, sokaklardaki otların temizliği belirlenen periyotlar çerçevesinde yapılıyor. Çalışanlarımızın sağlığını ve çalışma performansını göz önünde bulundurduğumuzda mesai saatlerini yeniden düzenledik. Bu süreçte özellikle sabah erken saatlerde yaşanabilecek gürültüye karşı vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” dedi.