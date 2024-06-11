Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçede uçkunla mücadele çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde tüm ilçeyi kapsayacak şekilde ilaçlama yapacak.

İlk ilaçlamalar başladı

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, ipekböceği üretim takviminin tamamlanmasının ardından ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. İlk olarak Atatürk, Anafartalar, Zafer ve Süleyman Demirel Mahallelerinde ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların sağlığı öncelikli

Başkan Turan, “Vatandaşların sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutarak ilçede yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte düzenli ve etkin bir ilaçlama programı hazırladık. Ekiplerimiz çevre dostu ilaçlama yöntemlerini kullanarak halkımızın sağlığını önemsiyor ve çevreyi koruyor” dedi.

Çevre dostu ilaçlama

Ekipler, ilaçlama çalışmalarında çevre dostu yöntemler kullanarak doğayı koruma bilinciyle hareket ediyor. Program dahilinde tüm mahallelerde ilaçlama yapılarak sivrisinek ve haşere popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Ödemiş Belediyesi’nin bu çalışmaları, ilçede yaşayan vatandaşların sağlığını korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.