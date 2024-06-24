Yangın tehlikesinin had safhaya ulaştığı sıcak yaz günlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Ödemiş Belediyesi iş birliği ile mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kırsal mahallelerde yaşanabilecek yangınlara karşı ilk müdahale ve tanker kullanımı konularında muhtarlara eğitim verildi.

Bayramda yangınlarla mücadele

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen orman yangını haberleri yürekleri yakarken, Ödemiş'te bayram tatili boyunca farklı noktalarda çıkan arazi ve orman yangınları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ödemiş Belediyesi ekipleri ve gönüllülerin yoğun çabalarıyla söndürüldü.

Hava sıcaklarına karşı hazırlıklar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yangın riskini de beraberinde getiriyor. Bu risklere karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı büyük önem taşıyan ilk müdahale konusunda hazırlıklarını gözden geçirdi.

Muhtarlara yangın söndürme eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kırsal mahallelerdeki tarım arazileri, ormanlar ve evlerde gerçekleşen yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için büyük önem taşıyan tankerlerin kullanımı muhtarlara ve gönüllülere detaylı biçimde anlatıldı ve tatbikatlar yapıldı.