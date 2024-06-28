Çevre ve halk sağlığına önem veren belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan yaklaşık 4,800 çöp konteynerini yıkama ve dezenfekte etme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı sonrası tüm konteynerlerin kireçleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel temizleme araçlarıyla dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. İlk olarak kent merkezindeki konteynerlerin temizliği yapılan ekipler, daha sonra kırsal bölgelerdeki konteynerlere yönelecek.

Belediye Başkanı Mustafa Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sıcak bir yaz geçiriyoruz. Çevre sağlığını korumak ve hastalıkları önlemek adına yaz aylarında konteynerlerin yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırıyoruz. İlçemizin temizliği ve hijyenini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını güvence altına almak belediyemizin öncelikli görevidir" dedi.