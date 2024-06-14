Ödemiş Belediyesi'nde Bayramlaşma Ve Yeni Projeler

Ödemiş Belediyesi, 14 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir bayramlaşma töreni düzenledi. Aykut Oray Sanat Sokağı'ndaki Engelsiz Kahve'de gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Mustafa Turan'ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri, gaziler ve geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Eriş gibi önemli isimler katıldı.

Halka kesintisiz hizmet

Başkan Turan, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek, savaşların ve acıların olmadığı huzur dolu bayramlar diledi. Turan ayrıca, Kurban Bayramı sürecinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi ve belediye ekiplerinin halka kesintisiz hizmet vereceğini belirtti.

Yüzme havuzu yenilenecek

Tören sırasında, Ödemiş'teki 125. Yıl Kültürpark içinde bulunan yüzme havuzunun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatının yapılacağı müjdesi de verildi. Başkan Turan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Yüzme havuzunun yenilenmesiyle birlikte, parkın ve bölgenin daha geniş kitlelere hitap edeceği belirtildi.

Ödemiş'te yaşayanlar ve katılımcılar, bayramlaşma töreninde bir araya gelerek, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni projelerle ilgili heyecanlarını da dile getirdiler.