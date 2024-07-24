Ödemiş Belediyesi, ekonomik kriz ve enflasyonun arttığı bu günlerde, vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyatla ulaşabilmesi için “Kent Lokantası” projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.

Hem uygun hem lezzetli

Kent Lokantası, belediyeye ait Park Kafe yanındaki kapalı alanda hizmet verecek ve günde 350-400 kişiye yemek sunacak. Ekipler, 16 Ağustos Cuma günü açılması planlanan lokanta için çalışmalarına başladı. Başkan Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uygun fiyata hem lezzetli hem de hijyenik ortamlarda hazırlanan üç çeşit yemek yemelerini sağlamak istiyoruz. Ücret konusunda arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. En uygun şekilde halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kent Lokantası, her gün 11:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecek.