Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yeni projesiyle sabahları sıcak çorba ikramına başlıyor. ‘Sabah Çorbanız Bizden’ sloganı ile başlatılan uygulama, kentteki vatandaşlara kış günlerinde destek olmayı hedefliyor.

Güne sıcak bir başlangıç: Çorba ikramı her sabah

Ödemiş Belediyesi, ekonomik zorlukların arttığı bu günlerde hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. “Sabah Çorbanız Bizden” projesiyle, soğuk kış sabahlarında işe ya da okula giden vatandaşlara sıcak bir çorba ikram ediliyor. Haftaiçi her gün 07:30-09:30 saatleri arasında Kent Lokantası önünde yapılacak çorba ikramı, vatandaşların güne daha sağlıklı ve zinde başlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Başkan Turan’dan vatandaşlara çorba ikramı

Projenin ilk gününde, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, sabahın erken saatlerinde Kent Lokantası önünde vatandaşlara çorba ikram etti. Başkan Turan, yaptığı açıklamada, “Sabahları aceleyle evden çıkan gençlerimizin ve vatandaşlarımızın güne sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla bu çorba ikramı uygulamasını başlattık. Ekonomik açıdan zor zamanlar yaşadığımız bu dönemde, halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz,” dedi.

İlk günde 500 kişiye çorba ikramı yapıldı

Çorba ikramının ilk gününde, Kent Lokantası önüne kurulan çadırda 500 kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı. Ödemiş Belediyesi, bu uygulamanın yakın gelecekte kentin farklı bölgelerinde de yapılmasını planlıyor.

Sosyal Belediyeciliğin yeni adımı

Ödemiş Belediyesi’nin ‘Sabah Çorbanız Bizden’ projesi, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Belediye, hem gençler hem de tüm vatandaşlar için uyguladığı projelerle, ekonomik ve sosyal açıdan zor zamanlar geçiren herkese ulaşmayı hedefliyor.