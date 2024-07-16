Bunlar da ilginizi çekebilir

Hürriyet Mahallesi Şehit İbrahim Okçu Parkı'nda başlatılan ilk uygulamanın ardından, Belediye Başkanı Mustafa Turan, doğal kaynakların korunması gerekliliğine vurgu yaparak, "Akıllı şehircilik adımlarımıza suyu bilinçli kullanarak başlıyoruz" dedi. Şu anda Hürriyet Mahallesi Behiç Galip Yavuz Parkı'nda devam eden çalışmalarla, yıl sonuna kadar 15 parkta bu sistemleri kurmayı planlıyorlar.

Ödemiş Belediyesi , park larında su israfını önlemek ve işçilik maliyetlerini azaltmak amacıyla zaman ayarlı tam otomatik sulama sistem lerini kullanmaya başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.