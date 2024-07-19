Ödemiş Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak üniversite adaylarına ücretsiz "YKS Tercih Danışmanlığı" hizmeti sunuyor. Bu hizmet, 22 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'a kadar sürecek ve her gün 10.00-17.30 saatleri arasında Belediye Hizmet Binası’ndaki Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gençlerin geleceği için doğru tercihler

Belediye Başkanı Mustafa Turan, gençlerin en doğru tercihi yapabilmeleri için destek olduklarını belirterek, "İyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrencilerimiz zorlu bir maratondan geçti. Gençlerimizin geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamak amacıyla en doğru tercih için destek olalım dedik. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik. Onlar mutlu olursa, aileleri mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamadan, emeklerinin karşılığını görmelerini temenni ediyorum. Kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeleri, geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri amacıyla gençlerimiz ve ailelerini ücretsiz danışmanlık hizmetimize bekliyoruz" dedi.

Uzman eğitim danışmanlarından profesyonel destek

Danışmanlık hizmeti, iki uzman eğitim danışmanı tarafından verilecek. Öğrencilere yüzdelik dilimleri ile ilgili veriler paylaşılacak ve tercih alternatifleri ile ilgili detaylı bilgiler sunulacak. Gençlerin sahip oldukları puanlara göre en uygun okulları seçebilmeleri için kapsamlı bir rehberlik sağlanacak.