Hastane randevusu olan, tahlil sonuçlarını göstermek isteyen veya hasta ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Ödemiş Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. Vatandaşlar İZBAN, tren ve taksi gibi ulaşım araçlarıyla kolaylıkla hastaneye ulaşabiliyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Ödemiş Devlet Hastanesi’ne çevre ilçelerden ulaşmak isteyen vatandaşlar Ödemış Otogarından hastane dolmuşuna veya Garaj Taksisi ile ulaşım sağlayabilirler.

Adnan Menderes Havalimanından ulaşım:

İZBAN veya taksi İle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ödemiş Devlet Hastanesi’ne tren İle ulaşım:

Basmane Tren Garı’ndan Ödemiş’e ulaşım sağlayabilirsiniz. Ödemiş Tren Garı’ndan ise Şehir içi dolmuşlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

KURUM: ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ

ADRES: Zafer Mahallesi Ortaç Sokak No: 10 Ödemiş/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 544 51 13

SABİT TELEFON: +90 (232) 544 51 14

: 0232 544 53 00

FAKS: +90 (232) 544 66 32

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://odemisdh.saglik.gov.tr/