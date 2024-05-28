Sarı çizgi uygulaması ile kaldırımların işgali engellenecek ve hem yayalar hem de esnaf bu durumdan faydalanacak.

Uygulama kapsamında, esnafların dükkan önlerindeki kaldırımları kullanmasında standart getirilecek. Kaldırım taşından dükkan sınırına kadar olan mesafenin en az 100 cm'si hariç olmak üzere, en fazla 60 cm'lik alan işgal edilebilecek. Bu sayede yayalar için en az 1 metre genişliğinde bir alan ayrılmış olacak.

Halihazırda Hürriyet, Gazi, Saraçoğlu ve Enstitü caddesinde alt yapı çalışmaları kapsamında silinen sarı çizgiler yeniden çizildi. Geri kalan caddelerde de çizgiler en kısa sürede tamamlanacak.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sarı çizgi dışına taşan esnaflara idari ceza uygulanacak.

Uygulamanın amacı, yayaların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesini ve engelli vatandaşların da kaldırımları kolayca kullanabilmesini sağlamak. Ayrıca, iş yerlerinin masa, sandalye ve satış ürünlerini kendilerine belirtilen alanların dışına çıkarmamaları da sağlanacak.