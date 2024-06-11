Ödemiş Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde titizlikle hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Turan, halkın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için ilgili ekiplerin bayram boyunca kesintisiz hizmet vereceğini belirtti.

Ödemiş Belediyesi hazırlıkları hızlandırıyor

Başkan Mustafa Turan, Kurban Bayramı öncesi ve süresince yapılan hazırlıklar hakkında bilgi vererek, olası sorunları önceden engellemek için tedbir aldıklarını vurguladı. Temizlik, veterinerlik, zabıta, fen işleri, park ve bahçeler müdürlükleri gibi ilgili birimler, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler.

Hayvan pazarı hizmete açıldı

Bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Ödemiş Belediyesi Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı için hazır hale getirildi ve 11 Haziran'dan itibaren satışlar için açıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında pazar, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilecekleri bir nokta haline geldi.

Kurban kesim yerleri belirlendi

Ödemiş Belediyesi, kurban kesimi için 10 farklı noktayı belirledi. Bu noktalarda, vatandaşlar kesimlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kesim yerlerinde gerekli denetimleri yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacaklar.

Temizlik ekipleri hazır

Temizlik ekipleri, bayram öncesi ve süresince hayvan pazarları ve kesim yerlerinde detaylı bir temizlik çalışması yapacaklar. Ayrıca, şehir genelinde ek konteynırlarla takviyeler yapılarak, temiz bir çevre sağlanacak. Vatandaşlar, Alo Temizlik hattı üzerinden herhangi bir sorun için belediyeye ulaşabilecekler.

Bayramlaşma cuma günü

Ödemiş Belediyesi'nin Kurban Bayramı için düzenleyeceği bayramlaşma töreni, 14 Haziran Cuma günü Engelsiz Kahve'de gerçekleştirilecek. Tören, saat 11:00'de Aykut Oray Sanat Sokağı'nda bulunan Engelsiz Kahve'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Cumartesi (Arife günü) ve bayramın birinci ve ikinci günü için Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmet Binası önünden Zungurlu ve Ahrandı Mezarlıklarına ücretsiz servisler düzenleyecek.