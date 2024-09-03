Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Ödemiş Hükümet Meydanı'nda yapılan törenlerle kutlandı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Üç pare top atışının ardından tüm şehirde siren sesleri yankılandı. Kurtuluş günü canlandırması ve Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Mustafa Turan'dan anlamlı konuşma

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptı. Başkan Turan, konuşmasında şunları söyledi:

“İşgale karşı 'İlkkurşun Direnişi' ile ayağa kalkıp, Kuvayı Milliye destanını yazan tarihi topraklarda kuşaktan kuşağa onurla yaşamanın efsanevi yıldönümlerinden birini yaşıyoruz. Tarihe şöyle bir baktığımızda, Mustafa Kemal’in ‘özgürlük ve bağımsızlık’ ışığıyla aydınlanan ülkemizde; acılarımızı, çilelerimizi yoğuran, bu toprakları bize vatan yapan atalarımızı bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türk Milleti var olduğundan bu yana düşman karşısında hiçbir zaman eğilmemiş, istikbal ve istiklal uğrunda canından geçmiş, esareti asla kabul etmemiş bir millettir.”

Başkan Turan, konuşmasında ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ve Büyük Taarruz’a da değindi:

“21 Ağustos 1922’de Akşehir’de taarruz emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin bağımsızlığını yeniden kazanması yolunda ilk adımı atmıştı. 26 Ağustos’ta saldırıya geçen Türk Ordusu, 30 Ağustos’ta kesin zaferini ilan etti. 3 Eylül 1922’de ise Ödemiş, düşman işgalinden kurtuldu. Bu tarihi günleri unutmamak ve ders çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Kurtuluş gününün canlandırılması

Başkan Turan’ın konuşmasının ardından törenlerde yer alan zeybek gösterileri büyük beğeni topladı. Ödemiş Kent Konseyi gönüllülerinden oluşan ekip, kurtuluş gününü hazırladıkları teatral gösteriyle canlandırdı. 16 dansçının yer aldığı gösteride, izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Coşkulu kortej yürüyüşü

Törenin ardından Saraçoğlu Caddesi’nde coşkulu bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Jandarma Bandosu ve komando ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, büyük ilgi gördü. Ödemiş’in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, halkın yoğun katılımı ve coşkulu bir atmosferde sona erdi.